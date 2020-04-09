政Whats噏：廢APP多無人用　專家議員轟統籌混亂

港府近年銳意發展智慧城市，唔少政府部門都會開發流動應用程式（APP），供市民下載使用。之但係，政府多年嚟都被批評推出大量「廢APP」，好多APP上架多時仍無人問津，變相浪費公帑。政府資訊科技總監辦公室日前回應議員書面質詢時透露，有部門曾大花近39萬港元開發應用程式，但上架後只有約1,000人下載，最終推出咗唔夠8個月就被下架。有專家同議員批評政府部門亂整APP，又質疑依家政府冇部門做好統籌角色咁話喎！

查實政府多「廢APP」都唔係依家先有嘅事，資科辦喺2018年11月曾發布經修訂的《流動應用程式實務指南》，當中訂明各局或部門應檢討，喺咪應該將推出多時但累計下載次數仍少於1萬次嘅APP下架。不過，政府資訊科技總監林偉喬喺日前答覆特別財會時透露，政府喺過去兩個財政年度曾推出7個APP，截至2月底有4個APP嘅總下載次數唔夠1萬次。

其中，最誇張嘅要數由投資推廣署推出、名為「投資推廣署新聞及活動」嘅應用程式，呢個APP喺18年9月推出，但上架後嘅總下載次數只有1,100次，最終喺翌年4月急急下架。不過，呢個上咗架只有短短8個月嘅APP，就使咗署方38.8萬港元嘅開發開支，但仲未計日常維護開支亦使咗2.4萬元。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑（Francis）就話，好多政府APP都冇開發嘅必要性，形容整網站反而又平又方便，唔需要為唔同手機推出唔同版本，慳返使喺維護程式嘅公帑。佢又質疑，好多政府APP冇特別功能，或者內容有時限性，當初根本唔應該搞。Francis又話，好多部門搞IT嘢前都唔一定要經資科辦，批評政府部門間嘅溝通好差，冇特定部門負責統籌，同畀實質、有用嘅意見。

資訊科技及廣播事務委員會副主席葛珮帆（EQ）就講到，其實以前仲多「廢APP」，委員會多次討論呢個問題後，依家數量已經少咗。佢批評政府部門整APP時好多時抱住「人做我做」嘅心態，但又唔做好計劃同推廣，搞到APP嘅下載同使用率都咁低。EQ又形容資科辦嘅角色好似政府內部嘅顧問，其他部門唔去諮詢，佢哋就唔會知外面發生咩事。佢同時建議資科辦應主動畀意見其他部門，推動佢哋善用科技，唔好等佢哋閉門造車咁話喎。