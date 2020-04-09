政府擬擴建氹仔碼頭作機場第二候機樓　料可納1500萬旅客

澳門機場去年客量已增長至960萬人次，有見對機場的客運需求日增，政府初步構想將改建部分氹仔碼頭用作澳門國際機場第二候機樓，由土地及公共批給事務跟進委員會跟進及規劃，政府代表今(9日)指，機場擴建後預計可容納客量由現時的700萬人次增至1500萬人次，料可分流4間航空公司旅客達140萬至150萬人次，爭取於暑假前公布詳細方案。

當局表示，初步構想改建部分氹仔碼頭用作機場第二候機樓，將設值機櫃枱及候機室，並透過專道和穿梭巴士將乘客送往機場內。

當局稱，多年來雖早已準備擴建，但由於涉及填海及水域問題，需待中央審批。至去年8月中央初步回覆認同擴建後，政府目前正進行環境及水流評估等研究，並按手續向中央申請填海，仍待中央正式批准後才能確定，故暫未有時間表。

同時，由於填海物料，如供砂近年來源困難，且價格高昂，故目前亦難以評估填海工程費用。而當局只負責機場擴建填海工程，上蓋物業則會由專營公司興建及投資。

委員會主席李靜儀引述政府代表稱，由於擴建涉及氹仔碼頭，需修改與機場專營公司的管理合同，會爭取於暑假前公布詳細方案。