疫情嚴峻復課無期　教青局籲校方准中小幼生全部升班

新冠肺炎疫情持續，澳門的中小學及幼稚園學生均復課無期。教青局教育研究暨資源廳廳長黃健武表示，今早(9日)召開的非高等教育委員會議，建議中小學及幼稚園本學年讓學生全部升班是其中1個預案，讓校方下一學年再因疫情調整教學時間和進度。有關建議獲校方一致認同。

黃認為，不論中小學及幼稚園本學年能否復課，學校對學生的學年評核亦需要調整。他指校方不一定要用總結性評核，形容評核方式可多元化，尤其當學生無法上學、無法安排大考時，應考慮學生停課前的成績，讓學生有最終的評核結果，決定可否升讀下一個年級。

教青局自疫情發展至今一直就不同情況推演不同預案，包括有機會在本學年復課或本學年未能復課等。黃表示，局方一直按不同情況研判，亦明白高三或高二學生課業較低年級的學生更緊張，指當局會研判疫情發展安排復課，並會優先考慮高年級學生。

對會否為復課設定「死線」，黃重申當局有為復課做大量預案，惟研判是否復課需按疫情發展動態評估，很難就復課設定「死線」。他舉例解釋，若當局在距離本學年結束的2至3個月內公布預案，但這期間仍有大量輸入個案，有關預案也未必適用。他希望可與學校、教育團體充分溝通，並按疫情發展公布復課安排。

山頂醫院醫務主任羅奕龍補充，新冠肺炎疫情要看全球趨勢、鄰近地區和澳門實際情況才可判斷是否復課，因影響因素很多，政府會綜合評估為復課作考慮。