保就業計劃靠打工仔舉報　勞工界炮轟港府強人所難

有工會代表認為，計劃依靠打工仔舉報僱主是強人所難。

東網發現港府為僱主補貼一半員工薪金時，有多個「走盞位」供僱主取盡補貼，員工慘成最大苦主。有工會代表認為，工會及員工無權查核公司財務，政府依靠打工仔舉報是推卸責任，促請建立完善監督制度，並列明僱主的責任及其後果，確保僱主不會心存僥倖而違法。

港府解釋，為加快審批及發放津貼，不會逐一審查申請人的經濟、營運情況，將依靠打工仔監察僱主執行薪酬津貼及舉報。職工盟總幹事蒙兆達狠批港府「無資格講快」，一直都沒有急工人所急。他認為，計劃依靠打工仔舉報是強人所難，因現時經濟惡劣，僱員為保飯碗已默默放無薪假，「仲叫打工仔去舉報老細？」即使有工會協助，員工及工會均無權審核公司財務狀況，斥責當局將責任推卸在打工仔身上。他認為，有必要設立健全監督制度，並列明僱主的刑事責任，否則將留下漏洞供僱主。

多名議員均對計劃提出質疑。議員張超雄今日(9日)在財委會上指出，部分行業在疫情下受惠，如超級市場，但同樣合資格申請，相反失業或放無薪假打工仔卻不獲支援，「無工開個啲你又唔幫，只叫佢拎綜援」，又認為政府若集中協助失業或放無薪假員工，所需開支或大幅低於800億港元。

議員梁耀忠則表示，現時不少僱員放無薪假，反映僱主只能支付約一半薪金，政府只補貼一半工資或提供9千港元津貼，將無助阻止僱主裁員或減慢倒閉潮，失業情況恐加劇，促請政府為補貼「加碼」。