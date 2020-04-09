政Whats噏：點票停留「石器時代」　政府點追落後？

本港嘅投票同點票程序一直遭人詬病，人手點票被轟猶如「石器時代」，政府近年就話搞電子點票，點知最近又話未能趕及今年9月試行，但根據最新嘅民意調查結果顯示，有近60%受訪者贊成推行電子點票，試問政府點追落後呀？

喺舊年11月嘅區議會選舉中，多區票站更出現長長人龍，點票又費時，正當期待政府稍後會利用電子點票之際，政府早前透露，因舊年中爆發社會運動同今年初開始嘅疫情，電子點票嘅相關工作進度大幅延遲，因此未能趕及喺九月試行。

然而香港研究協會喺3月27日至4月3日電話成功訪問咗逾千名市民，結果顯示有近60%受訪者贊成喺未來推行電子點票，而贊成應利用身份證嘅指紋識別技術核實選民身份亦近80%。

呢個調查結果反映市民都想減少因人手點票造成嘅失誤，之但係，政府到依家仲未提出推行電子點票嘅時間表，難怪會有人質疑政府未有善用科技。

另外，研究機構又指有50%受訪者認為舊年嘅區議會選舉有出現選舉不公或舞弊嘅情況，形容情況值得關注，呼籲當局要認真檢討過去選舉嘅安排咁話喎！