禁聚令實施至今　警方發25告票檢3違例處所

港府由上周日(3月29日)起實施「禁聚令」，限制4人以上在公眾地方聚集。自上月29日起生效至今日(9日)凌晨，警方向在公眾地方群組聚集的市民共發出25張定額罰款告票。食環署及警方亦就違反有關餐飲業處所指示的涉嫌違例處所，提出3宗檢控。

衞生署、漁農自然護理署、康文署、房屋署、民政署、食環署及警方等各部門就有關群組聚集進行了17,909次巡查，並發出2213次口頭勸喻。

香港至今有974宗新冠病毒確診個案，較兩周前大幅增加，政府發言人呼籲市民於未來4天的復活節長假期，為自己和家人的健康着想，以減低社區出現群組個案的風險。發言人又指，執法部門在長假期間會如常在各類公眾地方巡查和執法，呼籲市民和各有關處所的營運者遵從規定。

根據第599G章列明，餐飲業務負責人和表列處所管理人，違反相關規定者即屬干犯刑事罪行，最高可被罰款50,000港元及監禁6個月。而任何人參加受禁羣組聚集、組織受禁羣組聚集，或擁有、控制或營運進行該聚集的地方及明知而容許進行該聚集，均屬犯罪，最高可被判處罰款25000港元及監禁6個月。參加受禁羣組聚集的人亦可能被定額罰款2000港元。