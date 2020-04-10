國務院要求　新冠肺炎出院患者須繼續隔離14天

國務院聯防聯控機制周四（9日）發布新冠肺炎患者出院覆診覆檢工作試行方案（下稱方案），指患者出院後應繼續隔離醫學觀察14天，方式可採取居家隔離或集中隔離。截至目前，內地累計81866人確診、3335人死亡。

方案指出，治癒出院的患者在隔離期間，要每日做好體溫、體徵等監測，觀察是否有發燒、咳嗽等呼吸道症狀，而定點醫院要為出院患者安排2至4周的覆診覆檢計劃，並為有肺炎的患者進行胸部CT影像學檢查。一旦出院患者覆檢再驗出病毒，並出現發燒、咳嗽等，CT影像學顯示肺部病變加重，則屬確診病例，要盡快轉至定點醫院進一步治療；無臨床表現和影像學進展者則屬確診的康復期患者，應繼續隔離觀察及做好個人防護工作。

此外，上海疫情醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏周四指出，從流行病學角度而言，武漢或成為中國最安全的城市，因城中許多市民已經具有免疫力。不過他同時強調這還只是一個推斷，有關研究仍在進行中。