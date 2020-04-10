東方無綫促嚴打欺凌煽暴　網罪科跟進

在反修例示威活動中，多間傳媒屢成示威者遷怒對象，其中無綫電視記者和攝影師曾多次被暴力對待和網上欺凌；而多年來一直秉持報道真相精神的東方報業集團（下稱「東方」），有記者早前直播反修例示威期間，亦被人拍照並放上網，公開其全名及大肆抹黑。東方據理力爭及反擊，並派人報警備案。近日無綫電視和東方一同發表聲明，要求政府嚴正執法，打擊網上欺凌煽暴。據悉案件已由大埔警區重案組轉交網絡安全及科技罪案調查科調查跟進。有法律界人士指，網罪科較重案組精通網上或科技犯罪較適合調查。

執業大律師陸偉雄指，網上世界無邊無際，網罪科將電腦專才集中，有關調查人員對電腦認識較深，專責處理調查涉嫌網上抹黑等網絡犯罪。他解釋，重案組對調查涉嫌非禮、謀殺等刑事罪行熟悉，惟電腦科技屬專門學問，由網罪科調查更好。

議員葛珮帆指，傳媒發揮第四權，記者採訪有新聞自由，但如今卻被欺凌。她認為政府要研究修訂法例，並指出現時涉起底的問題只由私隱專員公署負責，惟相關法例儼如無牙老虎，阻嚇力不足。而警方亦必須要徹查案件和嚴正執法，拘捕和嚴懲涉事人，起阻嚇作用，否則只會製造白色恐怖，連記者都要噤聲。

今年1月，有網民每日列出多間在東方刊登廣告的公司，肆意批評該些廣告商的產品或服務，並要求其他網民執行狙擊抵制任務。此外，早前東方一名記者直播反修例示威後，即被人拍照並放上網，又公開記者全名及留言，並作出一些失實指控。東方認為此舉猶如透過網絡方式作出滋擾或威嚇，因此報案，其後該貼文在相關專頁已被刪除。

無綫電視和東方本月3日一同在報章刊登題為「要求政府嚴正執法，打擊網上欺凌煽暴」的聲明，指出網上欺凌問題存在已久，自反修例風波後日益激化、更趨暴力，譴責網上以語言煽動或教唆他人犯法及進行暴力行為的情況，已變本加厲，如疫症般擴散，促請警方盡快調查、拘捕及檢控干犯網上起底或煽動暴力等刑事罪行的人士，將不法之徒繩之於法。