美擬准Google用連接台灣海纜　港府反駁指香港系統安全可靠

英國傳媒周四（9日）報道，美國司法部周三（8日）建議聯邦通訊委員會（FCC）批准Google要求，在未來半年使用連接美國及台灣的太平洋海底通訊電纜系統Pacific Light Cable Network System（PLCN），而非直接連接美國與香港的電纜系統。FCC對此拒絕回應。

報道指，司法部在一份致函FCC的文件指出，司法部及其他美國機關認為，直接連接美國與香港的電纜系統會構成重大風險，嚴重危及國家安全和美國執法部門的利益。該文件亦提到，或允許Google在未來6個月營運分段電纜系統，正等待批出牌照。若Google未能得到臨時授權，或不得不以更高價格尋找替代產能。

報道另提及，Google亦同意營運該條連接美國與台灣、全長近1.3萬公里但不包括香港的太平洋海底通訊電纜系統。Google其後在聲明中表示，正部署專用全球網絡，而營運團隊亦正不斷增強以滿足用戶需求，包括海底電纜系統。Google與Facebook早前出資興建該條已完工的海底電纜，其後遭美國監管機構禁止使用。

港府發言人回覆指，香港的對外電訊市場發展蓬勃，現時共營運11個對外海底通訊光纜系統、20條陸上光纜和11個通訊衞星連接世界各地。香港的對外電訊容量近年持續增長，5年來累積增幅超過400%，已裝備的容量達每秒89.6太比特(Tbps)，只佔總設計容量的一小部分(約11%)。目前共有9個新的對外海底通訊光纜系統正在籌劃或建設中，當中5個有美國公司或機構參與合作。港府預計現時和籌建中的對外電訊容量足以應付香港中長期的需求。

另外，港府十分重視通訊系統的網絡安全規格，配合健全法例保障私隱，連接香港的海底通訊光纜一向安全可靠，鮮有網絡保安事故發生。因應相關報道，港府現正與有關公司了解。港府隨時樂意回應有關監管機構的關注，以釋除他們的疑慮。