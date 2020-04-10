東方日報A1：踢爆薪津5漏洞　無良僱主呃到盡

工資補貼漏洞百出變相只益僱主，製造減薪裁員潮！港府日前公布次輪防疫抗疫基金詳情，史無前例花費八百億港元推行「保就業計劃」，包括向僱主提供為期半年工資補貼，每月資助最多九千港元。本報發現至少存在五大漏洞，計劃雖可保僱員人數，但沒法阻止無良僱主要求員工減薪及放無薪假，政府花大筆公帑補貼，僱主可節省不少成本，但打工仔薪金沒加一分一毫。有工會人士擔憂無良僱主趁機「大換血」，解僱高薪僱員改聘低薪人士，促請當局以實名資助；經濟學者直指計劃令僱主獲益較多，不排除員工被延遲支薪、減薪，甚至出現「低薪潮」。

勞工及福利局局長羅致光昨承認有關計劃非滴水不漏，僱主以今年首四個月其中一個月薪酬作為津貼基礎，津貼額為工資的五成，只要符合津貼全數給員工及不縮減僱員人數兩項條件，僱主便可提出申請。計劃目標僅為保住員工數目，初步打算分兩次發放津貼，預料最快六月初接受申請，六月底發放。他提到即使僱主只向僱員支付一成工資，政府亦會協助給予五成工資，令僱員可獲六成工資。他指佣金是薪酬一部分，但只能資助有供強積金及報稅紀錄的自僱人士。

假如僱主以一萬八千元以上工資基礎申請津貼，本月起刻意大幅減薪或要求僱員放半個月無薪假，僱員大部分薪金變相由政府資助，僱主可謂賺到盡。羅致光強調並非漏洞，指制度容許僱主沒支付全部薪金，「很難要求生意額下跌九成的僱主支付百分之百工資」，反指不排除部分僱主為取津貼而想方法「留住啲人」，或會出現增加人手或加薪的情況。

至於如何確保僱主不裁員，他指將設審查制度，若發現僱主無兌現有關承諾，除收回資助外，僱主會受懲罰，初步相信涉及「扣錢」，僱主若涉及欺詐行為屬刑事罪行，惟當局難以聘請大批人調查，主要靠打工仔舉報。他認為審視每間公司經營情況需時較長，亦涉及較高行政費，相信制度設計須簡單才能較快推出。

工聯會新界東辦事處總幹事鄧家彪形容政府「三不管」，無薪假不管、減人工不管、解僱後重請又不管，批評有關做法不適當，擔心有無良僱主先解僱工資高於一萬八千港元的僱員，再重請人工較低的員工，或以親戚朋友冒充僱員，虛報人數領取最高津貼，要求政府改以實名資助來堵塞漏洞。

香港中文大學經濟學系副教授莊太量亦指當局沒有措施防範受助企業獲得津貼後不發薪，或「攞錢後執笠」的情況，對僱員「弊多於利」，建議政府直接讓僱員以糧單領取資助。他又批評津貼發放緩慢，企業「可能今個月亦捱唔到」，建議港府應參考美國及澳門等地的做法，加快程序派錢，例如交立法會審議前先啟動部分準備工作，令「救命錢」盡快到巿民手上。

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