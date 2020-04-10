你要知：祛濕多謬誤　食辣椒冷氣油濕統統錯

濕氣重令人周身唔自在，不過祛濕亦要祛得其法。

天氣潮濕，人就周身唔舒服，其實身體積聚濕氣，容易導致身體出現不同毛病。坊間不少祛濕、抽濕方法，例如開抽濕機、飲祛濕茶、吃辣椒等，原來不一定有效為身體祛濕，袪濕不得其法，身體反而出現更多問題。

註冊中醫師彭明慧指，中醫學上將「濕邪」分為外濕及內濕，前者指外界所引致，包括居住環境潮濕、氣候潮濕、梅雨季節、涉水淋雨、天氣濕冷等，中醫歸納這類濕症為感受寒濕或熱濕；後者指人體自身的濕邪，多與肺、脾、腎關係密切，但臨床上多見因脾胃功能低而出現的濕症，成因是脾臟轉化機能出現問題，令水液積於體內而形成濕邪。

祛濕之前，首先要知道身體是否濕氣過重。彭明慧指，濕邪入侵人體會令人覺得頭重沒精神，即使晚上有充足睡眠，都會覺得很累。如果濕邪影響了臟腑，會導致沒胃口或腹脹，大便稀爛，嚴重情況甚至會手腳腫脹。

坊間不少人以為吃辣椒可以祛濕，其實大錯特錯。「因為香港屬於華南氣候，與四川氣候不同，有人話食辣椒可以祛濕，其實辣椒傷脾胃，影響脾胃運化功能」。而脾胃發揮代謝水濕的功能，過辣的食物導致脾胃運化功能下降，令身體更難排出水濕。

除了食辣祛濕不正確，常吃甜食亦易生濕，愛喝凍飲、長時間置身冷氣環境，都會增加身體濕氣，尤其天氣悶熱，人體皮膚毛孔一般呈張開狀，常處冷氣風調下，濕、風、寒邪等會經由毛孔入侵襲人體，引致經絡受阻，從而令濕困人體。

身體濕氣太重固然不好，但祛濕過度亦可能造成很多問題。春夏季節不少人會在家中使用抽濕機或者喝祛濕茶。不過中醫認為人體需要適當水液，當人體水氣已經平衡，就應該停止祛濕，否則過度祛濕，會令人體津液被抽走，上火下令人覺得眼乾口苦口乾，甚至皮膚痕癢，大便變成一粒粒。

新冠肺炎疫情肆虐，如果身體被濕邪入侵，會否導致抵抗力下降更容易病倒？彭醫師指出濕邪重代表身體防禦能力較低，原因是脾胃於五行中屬土、肺屬金，而土生金，如果脾胃弱，肺亦不會強，當肺處於疲弱狀態，身體就容易受感染。

彭醫師亦推介多款食療，第一樣是湯水，材料有赤小豆、陳皮、冬瓜、粟米鬚以及蓮子，可以加豬肉煲，有祛濕健脾胃以及安神功效。不過這款湯水有促進子宮平滑肌的功能，所以懷孕女士不宜飲用；另外，這款湯水有利尿作用，所以不建議晚上飲用，以免晚間不斷起床去廁所。第二款是藥茶，材料有黨參、淮山、藿香以及神曲，可以止腹瀉、減濕重，亦有健脾功效。最後一款是簡單茶療，材料有扁豆衣、五指毛桃以及橘紅，將這些材料放入一杯250毫升熱水中焗10至15分鐘就可以飲用，簡單又可祛濕。