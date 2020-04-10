網民熱話：極品包租婆賺到盡？　「筍價」招租逼爆客廳

筍價租盤人人想要，不過是否真筍就要「睇清楚」。近日（8日）網上就流傳一則招租廣告，女事主標明$3379租金，卻只出租單位客廳，而且水電費平均支付，網民看後直指是「諗到盡」，諷刺她「居屋扮半山，要人瞓佢嗰個已經逼爆嘅廳！」

本身亦是租客的事主於Facebook群組「租屋、出租丶搵樓群組、業主自讓免費出post」發出相關貼文。文中指自己住在「藍田半山」，整個單位約700平方呎，大廳約有130呎。貼文指，租客只限女士，更標榜平租正盤：「因為房是朋友的，所以絕對便宜過市面價」，她更以附近有體育館，街市等政府設施作招徠，指日常生活相當便利，文末甚至以叫賣語調稱：「快來搶！」

租盤看上去相當吸引，然而如果細看，3千多元卻只能租用客廳，且水電，煤氣及上網等費用都需要平分支付。從附圖可見，事主出租客廳，但只劃出部分，以布簾阻隔，當中放置一張小床，一個櫃子和一張桌子屬半私人空間，其餘客廳部分，則已擺放餐桌及雜物櫃，似乎新租客可用的空間非常有限。

不過轉載貼文的網友就直指，「真係諗縮數諗到盡！藍田居屋扮半山，要人瞓佢嗰個已經逼爆嘅廳！」亦有網民直言毫無私人空間：「個廳係共用嘅話，呢個女住客咪無私人地方換衫，擺私人嘢啊...」；也有網民慨嘆：「租廳瞓咁都諗得到」。

網民有話說

E T HI Tam：3千幾蚊叫人瞓廳，香港人冇咁黐囉

Marie Wong：似係好多乘客落車，唔夠人都唔開車

Gnuf Ual：租客廳，其他人係咪唔可以行入嚟先？

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