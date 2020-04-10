按帶團日數定資助導遊資格不公　議員促放寬要求

新冠肺炎疫情嚴重打擊香港經濟，政府日前再推出紓困措施保就業。旅遊界議員姚思榮今早(10日)在電台節目表示，有關旅遊界的措施符合業界預期，現時部分酒店入住率低至單位數，提供補助能對維持酒店員工就業帶來直接幫助。但他指，有自僱導遊和領隊反映申請資助須接受資格審查，認為按帶團日數及人數決定能否取得資助並不公道，希望政府不要一刀切或「太死板」，放寬團數的要求。

另一議員鍾國斌認為，政府推出的薪金資助「太理想化」，不排除部分僱主申領津貼支付員工一半薪金後，會將自行承擔的薪金減少，甚至不發放。他認為，現時大部分企業處於捱打狀態，希望守多數月待疫情過後，配合全球量化寬鬆政策，屆時經濟會有較強反彈，但部分企業對前景失去信心，即使政府推出津貼，仍會選擇結業。

西醫工會會長楊超發則形容，醫生是新一輪措施中被遺忘的一族，指政府要求私家醫生協助檢疫，而防護衣物十分昂貴，每間診所需花上過萬港元購置，但政府只豁免醫護數百港元註冊費，直斥資助非常不足夠。

此外，政府向每間補習學校發放4萬港元，「被抗疫基金遺忘行業大聯盟」發起人蘇迪希表示，昨晚(9日)向約500間教育機構了解，逾9成受訪機構不滿措施，認為金額不足交租1個月。他指，補習社已停止授課多個月，大部分補習老師正停薪留職，若一直未能復課，等同一直「白交租」，批評當局不尊重業界，亦不貼地。