美容及按摩店今起關閉14天 提供上門服務不受限

新冠肺炎疫情持續升溫，政府除延長禁聚令，亦進一步勒令關閉美容院及按摩院14天，措施今(10日)起生效，直至本月23日，但有業內人士批評店舖定義不清晰。港府透過Facebook專頁進一步列明及解釋，指美容院定義包括紋身、穿環和美甲等美容服務處所等亦需要關閉，但提供上門的美容及化妝服務則不受限制。

至於按摩院定義則包括足浴處所，故需要暫停營業，但提供治療需要的按摩處所，例如由醫生、物理治療師及脊醫經營的物理治療院可獲豁免。

港府在Facebook專頁解釋，因為美容目的而對身體任何部位(除頭髮以外)進行化學、機械或發放能量的程序，包括為非醫學目的、涉及穿刺皮膚的美容程序之處所亦需要關門14天，而植髮和織髮等改善脫髮服務，都屬於受此規定管制類別。

但如果美容店內有零售、美容、理髮和教學等不同服務是否需要關門，港府指如其他非美容服務的業務範圍，有清晰的區隔，要視乎實際情況，可能不受影響。