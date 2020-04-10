27名滯留摩洛哥港人　今午乘內地包機抵廣州

為協助滯留摩洛哥的中國公民離開當地，中國駐摩洛哥大使館安排專機接載中國公民回國，當中包括27名香港居民。政府發言人今（10日）表示，由中國駐摩洛哥王國大使館安排、接載滯留在摩洛哥中國公民回國的專機正飛往廣州，預計將於今午1時許抵達廣州白雲國際機場。

以上專機昨日（9日）由卡薩布蘭卡出發，預計今午飛抵廣州，乘搭專機費用由用者支付。根據國內加強入境健康管理的規定，上述所有乘機人員抵達廣州後，須在指定地點進行14天集中隔離醫學觀察。就專機上的香港居民，經港府與廣東省政府商討後同意，有關人員在抵達廣州白雲國際機場辦妥入境手續和採集核酸檢測樣本後，將乘坐由港府安排的專車離開廣州，經深圳灣口岸返回香港。

有關旅客入境香港時，須接受體溫檢測及提交健康申報表，然後會直接送往衞生署設於亞洲國際博覽館的臨時樣本採集中心接受新冠肺炎病毒測試，並留在中心等候檢測結果。若測試結果為陽性，患者會獲轉介至醫院管理局設施接受隔離治療。同行旅客如屬緊密接觸者，即使測試結果為陰性，亦必須入住指定檢疫中心接受14天強制檢疫。其他旅客亦要返回家居完成14天強制檢疫。

摩洛哥自3月上旬進入全國緊急狀態，所有海陸空交通限制非常嚴格，令身處當地的香港居民未能自行安排航班離開摩洛哥。現時仍身處摩洛哥的18名香港居民因個人意願或其他原因沒有乘搭專機離開摩洛哥，港府會繼續與中國駐摩洛哥大使館及航空公司積極跟進，為有關港人提供適切可行的協助，盡力安排其他可行方法返港。