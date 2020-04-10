武漢市封城有助防疫　專家籲外省謹慎放寬防控

湖北武漢市前日（8日）解封後，內地會否再爆發新一輪疫情備受關注。香港大學醫學院公共衞生學院團隊在醫學雜誌《刺針》發表最新研究，指武漢自1月23日封城後，湖北以外地區的病毒即時繁殖率降低並維持在1以下，代表疫情漸漸減退。惟根據數學模型推算，過早放寬防控措施或會帶來第二波疫情。有專家指目前人類仍未產生群體免疫，加上外國輸入個案增加，容易導致感染人數上升，認為必須謹慎地放寬防控，以免疫情爆發。

研究團隊分析內地4個主要城市，包括北京、上海、深圳和溫州，以及湖北以外確診個案最多的10個省份，由1月中旬至2月底期間的確診個案數據，以計算病毒在各地每週的即時繁殖率。結果發現湖北以外地區的確診死亡率為0.98%，幾乎是湖北地區的六分之一。另外，因應各省份的經濟發展程度及醫療資源充足與否，不同省份之間亦出現顯著差別。

研究指出湖北以外的地區，應逐步放寬防控措施，以保持即時繁殖率在1以下，否則案例將隨放寬時間攀升，屆時則需要額外努力才可能把即時繁殖率壓回1以下水平，或會帶來更多健康及經濟損失。

流行病和生物統計學分部胡子祺表示，目前人類尚未對新冠肺炎產生群體免疫，當社會逐步恢復運作，加上外國輸入個案增加，容易導致感染人數上升，認為在有效疫苗面世前，要在恢復經濟活動和減低傳染之間取得平衡。

有份參與研究的助理教授（研究）梁詩敏亦指出，內地的經濟活動將會在未來幾星期增長，惟本地及海外輸入個案或會引起新冠肺炎傳播的反彈，認為實時監察社會活動對傳播疫情的影響，可讓政府微調防控政策，以截斷傳播及減低第二波感染發生的可能性。