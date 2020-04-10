斥4萬元資助不足交租　補習業嘲諷：用作遣散員工

政府早前宣布第二輪防疫抗疫基金紓困措施，對補習社提供一筆過4萬港元資助，業界批評資助杯水車薪，憂慮無阻倒閉潮。教育中心聯盟今(10日)召開記者會，形容政府的措施對業界而言「九牛一毛」，無法解決業界2月開始停業所造成的財政危機，呼籲政府為所有補習社及教育中心，於停課期間發放每月70%的租金津貼，資助私營教育行業渡過難關。

聯盟發言人蘇迪希指出，補習社從2月開始便被教育局勒令停課，至今仍復課無期，數個月以來「白交租」，一筆過4萬港元補貼，甚至不足為教育中心交一個月租金，只是聊勝於無。他又指，教育中心早在停課「零收入」，員工需停薪留職，即使政府提供50%員工薪金補貼，對教育中心亦難有幫助，認為薪金津貼難以達致「保就業」效果。他稱，即使全港3000間註冊補習社皆可收到資助，亦只能「用嚟還原裝修同遣散員工」。

聯盟另一發言人任偉豪則指，在第二輪防疫基金措施推出後，進行了一項網上問卷調查，並收到500間教育中心回覆。99%教育中心不滿資助安排，93%教育中心甚至表示，即使獲派發4萬港元資助，仍會於3個月內倒閉。他特別指出，在第二輪紓困措施前，聯盟進行相似調查，當時顯示只有逾80%補習社表示快將倒閉，但現時對政府已「幻想破滅」。

議員鄭松泰指出，支援教育中心其實是支援全港基層家長和學生，政府今次的資助計劃無疑是「閉門造車」，沒有先理解業界現況。議員梁耀忠表示，若本地補習社出現倒閉潮，未來將出現重大社會及教育問題，因為補習社能補足傳統學校難以做到的工作，並幫助基層、雙職家長照顧孩子學習需要，一旦補習社大規模倒閉，「咁啲學生點算呀？」