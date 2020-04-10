黃埔專線小巴2及2A線　由另一營辦商臨時接辦

專營來往黃埔專線小巴線的營運商捷輝昨日（9日）宣布，由明晚（11日）8時後終止營辦來往黃埔及九龍塘又一城的2及2A線，及來往黃埔及尖沙咀漢口道的6及6X線。運輸署今(10日)表示，經協調後已聯繫另一個營辦商由下周日（12日）起，臨時接辦上述第2及2A線，至於其餘的第6及6X線則下周日起暫停服務。

自政府前日(8日)公布推出次輪防疫抗疫基金措施「救市」，運輸業界昨日已出現「第一滴血」，營運商捷輝汽車有限公司表示，疫情持續令虧損惡化，決定終止經營上述4條小巴線及遣散公司所有車長和站務員工。運輸署表示，另一個營辦商金匙有限公司由下周日起接辦上述第2及2A線，行車路線、上落客點及車費將維持不變，營運時間為每日上午7時至晚上8時，每15至20分鐘一班。

至於下周日起暫停服務的小巴第6及6X線方面，乘客可改乘替代交通服務如港鐵及九巴8A(黃埔花園至尖沙咀循環線)和8P(海逸豪園至尖沙咀循環線)。運輸署會檢視地區的整體公共交通服務、乘客需求，以及專線小巴營辦商的運作情況，以籌備重新招標專線小巴路線。