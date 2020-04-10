英美內地返港只需家居檢疫　梁子超：恐有隱形個案

目前只有由特定地區來港的人士才會獲安排入住檢疫中心，內地、英美等地的返港人士只需要接受家居檢疫，衞生防護中心昨更宣布，明日(11日)起受檢疫人士入住檢疫中心10天後，餘下4天返回家居繼續接受檢疫。醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，相信有一定比例的人士是隱形病人，如有好的檢測系統及定點監察隔離政策，料對疫情影響不大，惟目前香港只安排他們在家居檢疫，如無病徵的個案在家居隔離期間方出現病毒，恐會成隱形病人，對社區構成風險。

梁指，無徵狀的病人與有徵狀病人有一定的比例，如某地出現有病徵病人的個案較少，料無徵狀的病人亦不多，對社區傳播不會構成太大影響，如有好的檢測系統及定點監察隔離政策，即使有隱形病人，亦無法流入社區。

他又指，如港府為所有輸入個案及確診者的密切接觸者進行病毒檢測，相信可有效找出隱形病人，惟香港防疫政策的一大問題是未有將輸入個案進行定點隔離，即使返港人士在抵港後要進行首次病毒檢測，「如果病毒喺(隔離)14日中間先出現，會係漏網之魚。」他認為在輸入個案數字減少後，可實行將所有入境人士安排入住檢疫中心作定點監測，離開前再進行一次病毒檢測，可確保不會有患者流入社區。

對於復活節假期展開，他坦言，假期期間市民外出增加社交接觸，會令傳播風險增加，希望大眾可盡量避免在公眾地方脫下口罩、少用共用設施，以及避免進行涉多個家庭的聚會活動，以降低感染風險。

他又提醒，假期期間外傭或會與往年一樣聚集慶祝，但一旦有外傭感染，或會將病毒由一個家庭帶到多個家庭，建議應減少外傭聚集。