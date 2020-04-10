未惠及所有保安清潔工　工會促放寬抗疫津貼名額範圍

港府早前設立「物業管理業界抗疫支援計劃」，資助物業管理公司或業主組織向清潔及保安員工發放每人每月1000港元津貼，每幢大廈名額有6個。有工會今（10日）批評計劃名額不足，亦未涵蓋商場及公園等場所，僅能惠及部分工友，斥政府未有於次輪防疫抗疫基金修補漏洞、協助該批「被遺忘的人士」，促請當局放寬津貼名額及範圍，並把新冠肺炎納為職業病之一。

香港物業管理及保安職工總會理事袁思桐指出，疫情下前線工友工作量大增，惟僱主未能提供足夠口罩，亦要面對染疫風險，認為港府抗疫措施僅提出財政支援，未能對症下藥。而且其支援計劃不完善，未能惠及商場、工商大廈、醫院外判員工及自僱清潔工，加上名額嚴重不足，需由公司決定受惠者，不少公司怕過程麻煩，且「做咗又有機會被罵」，故未有協助員工申領。

袁又指，計劃將於本月15日截止申請，惟業界至今仍未解決有關爭拗，促請港府延長申請期限、放寬計劃名額及範圍，容許工友自行申領津貼，並把新冠肺炎納為職業病，設立緊急失業基金。

清潔服務業總工會理事黃迺元指出，商場人流頻繁，清潔工友每日均要接觸大量人士，工作壓力大增，其染疫風險不比其他清潔工友低，惟他們未能受惠，形容工友「好似畀政府摑咗一巴」，批評港府無視他們的辛勞及風險。

職工盟主席吳敏兒則指出，港府抗疫支援措施着重補貼僱主，批評勞工及福利局局長羅致光早前聲稱工人或會因工資補貼獲加薪的說法，無視現實情況，直言：「就算沒疫情，打工仔想加薪都要罷工去爭取啦」。