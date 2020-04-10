復活節長假期防疫鬆懈　市民逼爆離島

新冠肺炎在港肆虐逾3個月，並在今(10日)迎來一連4日的復活節假期，中午前往離島的人雖不如往年般多，但每班船仍有近百人乘坐。東網記者於長洲現場，發現不少到訪旅客似乎未有因疫情而影響出遊心情，於街頭手持小食大快朵頤、又或聚集談天，未有嚴格遵守「禁聚令」。市民防疫意識大為鬆懈，令人不禁擔心會增加播毒風險。

記者於長洲市內所見，不少小食舖大排長龍，市民買過食物後就脫下口罩就地享用，未有維持社交距離；另外，不少在街上騎單車的人亦沒有戴口罩，疫病傳播的風險大增。在長洲東灣路附近，不少市民坐在椅子休息聊天，許多群組多於4人，有違反「禁聚令」的嫌疑，惟現場未見有食衞局人員或警方在場巡邏。

於長洲經營餐廳的郭先生表示今日的生意額較近日多了約30%，但相比往年卻暴跌逾60%。他坦言往年3月起已是旅遊旺季，但受疫情及「禁聚令」措施影響，現時生意額大跌，每月卻要交約6萬港元租金，經營壓力大增，但仍表示會響應政府呼籲減少裁員。在餅店工作的楊女士則指，「多咗人嚟但都無咩太大幫助」，直言平日幾乎沒有旅客到訪，支持生意的只有本地人。她又擔心大量人潮湧入離島會增加染疫風險，「有時出街都驚」！

今天是4日復活節長假的首天，不少近月因停課或在家工作「被困在家」的市民紛紛走出來「過節」散心。中環往長洲、往梅窩的碼頭自中午12時始已人流不少，每半小時一班的渡輪皆有近百名乘客、快船亦有逾百人等待上船，不少乘客拖家攜眷帶着不少行裝上船，亦有年輕人結伴等候登船，絕大部分人皆有戴口罩，亦不時拿出酒精搓手液清潔雙手。在碼頭邊亦不時看見2至3個家庭結伴而行，人數有近10人。

羅先生和女伴張小姐今午約1時到長洲碼頭登船，張小姐表示自己已在家工作約2星期，「難得有假期咪出嚟曬吓太陽囉，今日天氣都幾好」。問及會否擔心人群聚集增加病毒傳染的風險，羅先生則認為疫情散播主要與個人衞生有關，認為只要勤洗手、戴好口罩便可減低染病的風險，二人亦有帶備充足的酒精搓手液和後備口罩以供替換。問及認為禁聚令能否有效阻止市民出行，羅先生則指出由於措施執行上有許多困難，主要是依靠市民的自律，而他們亦會留意若「見到多人咪坐開啲囉，真係到食飯時先除口罩」。

劉生表示，今日特意與女兒和太太到離島「放風」，由於女兒已停課多時，心情亦開始變差，特意與她到外「放鬆一吓、行吓，同食吓嘢咁」。至於在碼頭車仔麵店工作的黃先生則表示，雖然今日到離島遊玩的人明顯較早兩個月多，但若與往年復活節相較，仍是「差天共地」，直言「往年有成2萬人㗎，今日？都唔知得幾多千啊。」他又指今年準備的食物亦只有往年的2成左右，生意亦少逾70%，大嘆生意難做。

另一邊廂，不少居住在離島的居民卻乘船到中環，目測每班船有逾百人，有離島居民表示自己特意趁公眾假期「入市區行街買吓嘢」。

對復活節假期人多聚集會否增加爆發風險，衞生防護中心傳染病處主任張竹君提醒，假期之後的疫情發展要視乎市民是否存保持社交距離，她亦留意到假期多了市民外出，形容情況令人擔心，聚集隱性傳播或會引起爆發。她又說，雖然今日沒有出現源頭不明的個案，但認為數字只代表1天的情況，並不代表香港已沒有傳播鏈，目前仍要進行觀察。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超則坦言，假期期間市民外出增加社交接觸，會令傳播風險增加，希望大眾可盡量避免在公眾地方脫下口罩、少用共用設施，以及避免進行涉多個家庭的聚會活動，以降低感染風險。他又提醒，假期期間外傭或會與往年一樣聚集慶祝，但一旦有外傭感染，或會將病毒由一個家庭帶到多個家庭，建議應減少外傭聚集。