首日實施跨境貨車入深圳需健康證明　因未符要求致文錦道大塞車

深圳市政府要求所有跨境貨車司機今(10日)起，須提供7天有效期的健康證明及「i深圳」健康認證碼，才獲准入境深圳。惟新措施一出即有大批司機因未能符合相關要求而需「打道回府」，擾攘之際導致文錦渡管制站內地口岸範圍，一度出現長長車龍「塞關」。

有工會估計目前業界約近3000輛貨車的司機未能達到有關要求，批評衞生署對此「闊佬懶理」，擔心前線司機因而影響運輸工作，或影響本港的鮮肉及日用品供應，建議深圳市政府給予彈性安排，讓司機逐步適應，配合兩地的防疫工作。

跨境貨車司機今日起過境時，需事前準備好「i深圳」健康認證碼和7天內新冠肺炎核酸檢測陰性結果證明，否則有機會不獲通行及面臨被取消備案名單的後果。在現行機制下，當本港跨境貨車司機未能自行提供上述證明，內地會在口岸現場集中為他們進行檢測，港府會承擔350港元的相關費用。

惟有關檢測結果需時9至10小時不等，涉事司機到口岸做完檢測當日亦無法入境，大多須等到翌日才能提供有效證明到內地開工，變相「開車一轉卻開工不成」，失去當日工錢。

貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手表示，得悉今日實施新措施後，有不少跨境貨車司機因未能提供上述證明而無法入境深圳，「一度至少30架車積住喺口岸，要由內地關口人員登記及辦理退港手續！」陳指出現亂象屬預料之內，前線司機或未能掌握新措施執行方式而被迫打道回府，既影響司機收入，又影響本港鮮肉及日用品的供應量。

他批評衞生署對此有如「繞埋雙手睇戲」，遲遲不公布認可醫療機構名單，令司機難以在港自行完成檢測，帶來諸多不便，「司機自己在香港搵醫療機構做檢測都唔係問題，問題係做完都唔知認唔認可！」