洗衣業運動教練派對場地未受惠　議員斥抗疫基金分配不公

新冠肺炎疫情持續，各行各業大受影響，政府日前宣布推出第二輪防疫抗疫基金救市，但仍有部分行業如洗衣業、派對場地(Party Room)、運動教練等批評政府未有作出補償。有議員指，派對場地屬被強制停業的行業之一，但卻是唯一沒有政府支援的行業，批評政府做法「大細超」，促請政府要公平對待所有受影響的行業，提供同一標準金額的援助。

議員尹兆堅表示，其他國家均以最大力度救市，但港府仍以擠牙膏方式提供支援，促請政府要一視同仁，向其他受影響行業發放現金資助；亦要求設立每人上限9000港元的失業援助金，支援今年1月後失業的人士，為期半年；將自僱人士的補助金由7500港元加碼至9000港元；以及將財政預算案提出的全民派錢，應由1萬港元加碼至2萬港元。

香港派對場地協會會長林漢然指，業界有逾500間派對房間，由去年至今已有5至6成考慮結業或準備放盤，指如政府繼續未有提供支援，將有8至9成公司會結業，約有4至5千名從業員受影響。他表示，政府要求11類場所暫停營業，但唯獨只有派對場地未獲支援，質疑政府是否有意略過，批評支援措施不公平。

香港洗衣商會副主席李林表示，現時有多個行業停工，虧蝕情況會比現時營業少，因業界仍要為酒店和醫院服務，故要繼續運作。他批評，政府卻為其他行業提供支援，但洗衣業界即使響應政府聘請傷殘人士，但仍未獲支援，昐政府重新考慮。

在教育中心及幼稚園任教英語的導師Ms Moore指，因疫情而被裁員，一直處於零收入狀態，指政府雖放寬綜援的資產限額，但只獲2千多港元的資助，未能足以應付租金。