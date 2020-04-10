復活節車龍塞爆西貢　市民無視禁聚令結隊行山

「禁聚令」下迎來復活節四日長假期，不少港人無視禁令趁機「復活」外出，郊遊熱點的西貢更人滿之患。今日(10日)剛踏入復活假期的第一天，西貢黃石碼頭有人滿之患，市民三五成群出遊，視禁聚令如無物，街渡亦滿座，逼爆乘客。

現場所見，由黃石碼頭巴士總站到碼頭一帶有逾百人聚集，不少人市民相約一起郊遊，有部分群組超過四人。而到赤徑、灣仔、塔門等地的街渡，更是座無虛席。西貢灣仔營地雖已關閉並由膠帶圍封，但有很多行山人士取道營地路過，有人為親親大自然無戴口罩，期間未見有漁農自然護理署人員巡查。

其中從事飲食業的汪先生稱，自己正放無薪假，於是行山呼吸新鮮空氣，他指營地十分大，可以限制人數和距離，不應一刀切關閉。而關先生則稱：「封營無理由連廁所都封埋！」另金先生則認為市區的康樂場地已封，郊野地方不用封，否則市民無地方活動。

此外，有網民於今早11時半拍攝得在西貢市中心的村巴29R總站，出現超過60人排隊的長龍。這輛村巴由西貢市中心往西灣亭，是萬宜水庫東壩及麥理浩徑第二段的主要公共交通服務，深受行山人士歡迎。而排隊人士普遍穿着輕便的運動服飾與波鞋，相信也是準備前往郊游行山，他們普遍戴上口罩，三五成群地談笑風生，有些群組明顯超過4人排隊等車。

另外亦有西貢網民投訴，今午1時半西貢市中心已「被塞爆」，入西貢的車龍倒灌至西貢近坑口的鄭植之中學。而東網記者於下午5時以實時google地圖查看西貢路面情況，亦發現入西貢的唯一路徑顯示紅色和黃色，即路面情況非常擠塞。網友紛紛鬧爆出行人士已經忘記現在正值抗疫時期，勸喻各位街坊在4日假期內還是少出街為妙。

另一個郊遊勝地大澳亦出現同樣逼爆的情況，有網民指今午在東涌往大澳的巴士站，排隊等候上車的人龍不絕，平均需等候3班車才能上車，也有不少人超過4人出行，完全漠視禁令。