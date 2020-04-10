旅遊局接40宗往來港澳求助　17宗涉求診

澳門旅遊局旅遊危機辦收到40宗欲往香港或返回澳門求診的求助。

因應新冠肺炎疫情，來往港澳的公共交通停頓，澳門旅遊局執照及監察廳廳長陳露表示，旅遊危機處理辦公室共收到40宗欲往香港或返回澳門求診的求助。另目前在7間醫學觀察酒店隔離有1036人，其中澳門居民有815人，外僱或旅客共有221人。

陳露表示，40宗求助中，14宗現時在香港就診表示欲返回澳，3宗表達希望能前往香港就診，9宗在澳人士表達想到香港，另有10宗在港人士表達欲來澳；經多方協調，港澳快線將例外提供的有限度跨境巴士服務，接載在香港因病治療完畢的澳門市民返回澳門。

相關人士需提前48小時致電危機辦28333000登記，跨境巴士公司會向乘搭人士收取有關費用。至於其他要求包車形式人士，跨境巴士公司是不會提供包車服務。

對於有居民表達想前往香港接受治療，政府希望有關人士留在澳門接受治療，有需要可接受評估，並由醫療機構提供醫療建議。

澳門山頂醫院醫務主任羅奕龍亦呼籲市民在疫情期間，盡量使用澳門的醫療系統。因為各地政府的防疫政策不同，市民若須到香港求診，便要接受14天的隔離措施。他強調，澳門醫療設備和藥物等，基本可滿足市民的需求。