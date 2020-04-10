政Whats噏：只推薦狄志遠供應小學口罩　教育局惹質疑

新冠肺炎疫情持續，學校已停課一段時間，教育局期望本月底復課，但不少學校在採購口罩都遇上困難。教育局早前就引薦香港家庭教育學院總監狄志遠團隊與小學學界洽商，提供中童口罩予全港資助小學，確保口罩有穩定供應。不過，社會上有人質疑點解局方只係推薦狄志遠團隊，反而唔搵其他團體幫手，仲話應該盡量多元化唔同口罩的來源，如有需要可以介紹畀當局咁話。

網民除咗質疑狄志遠成為單一口罩供應商外，更有網民對其生產的口罩防禦功效抱疑問，話就算口罩得到質量驗證，每日口罩的數量又是否足夠提供給接近幾十萬名中小學童使用呢？如果口罩質素和數量既未能滿足學童需要，點解又要提議嘗試開學呢？

教育局局長楊潤雄昨晚(9日)在社交平台上承認早前引薦狄志遠團隊與小學學界洽商，向全港資助小學提供中童口罩，務求確保有穩定供應，但強調必須以成本價轉售。教育局發言人就回應話，局方並無參與雙方往後合作的討論。

狄志遠話，目前口罩生產機器正處於試行階段，希望日產5至6萬個，雖然唔能夠滿足全港中小學每日90萬個使用量水平，但仍希望等復課時，照顧到有需要的學生，如果到時需求量大，亦會考慮邀請社會企業夥伴合作。