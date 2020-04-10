將軍澳醫院長者流血2小時無人理　護士疑溝通不足致多次插喉

將軍澳醫院發生一連串涉及同一病人的醫療失誤，體弱病人1個月後死亡。有病人家屬投訴指，其84歲、患有中風、糖尿病及貧血等長期病患的母親，因醫護人員疏忽照顧，傷口流血長達2小時，期間無醫護人員發現，直至家屬探望病人時始揭發。家屬又指，曾自行購買矽膠胃喉及尿喉，好讓母親毋須使用只可用7日的普通喉管，但因負責護士溝通不足，未有為母親換上矽膠喉管，令母親短時間內多次承受插喉之苦，增加入侵性風險。

事緣於1月7日下午7時半，病人的女兒梁小姐指，當時有護士向她解釋，造成流血的原因是護士替病人拔走鹽水豆後，未有妥善處理。據悉，操作拔豆工作的為一名護士學生，懷疑未有打開按着的紗布、仔細查看是否已止血便離開。1月8日凌晨3時，梁小姐獲當值醫生致電稱病人血色素偏低，需要進行輸血。

梁母被發現流血時，被鋪的毛氈被揭起，加上梁母身患中風未能郁動，故其床位有告示稱需每2小時轉身1次。據院方回覆梁的信件指，護士當日下午5時半為病人拔除靜脈輸注導管，確認止血後離開，並於半小時後為病人進行護理，當時病人有蓋上被鋪。梁指，按推論護士應在傍晚6時發現其母親流血，認為明顯存在疏忽照顧。

梁續指，事發一周前，其母親已因懷疑有人疏忽而受到不必要的身體創傷。梁為了讓母親毋須使用只可用7日的普通喉管，曾自行購買可用30日的矽膠胃喉及尿喉予醫院更換，但負責護士因內部溝通不足，未有記錄在案及向其他護士交代，最終未有換上矽膠喉管。梁指，母親短時間內多次承受插喉之苦，擔心增加入侵性風險。

1月9日梁小姐曾與院方代表會見，期間院方承認有多名病房醫護疏忽導致醫療事故，又對梁致歉。但梁表示已對院方服務失去信心，翌日將母親轉往靈實醫院接受治療。及後，梁母不幸於2月8日因糖尿病引發腎衰竭死亡，事隔約3個月，獲院方書面回覆家屬事件調查結果，承認要加醫護警覺性及溝通，再度向家屬致歉。

時序/事件

2019年12月21日/病人因抽筋送往將軍澳醫院求醫。

2019年12月26日/家屬將矽膠喉管交予院方。

2020年1月7日/家屬探病始發現母親流血不止2小時。

2020年1月8日/當值醫生通知病人色素偏低，需進行輸血。

2020年1月9日/主診醫生告知病人患上肺炎，家屬與院方代表於晚上會面，改口稱病人未有確診肺炎，並承認因疏忽導致上述醫療失誤。

2020年1月10日/病人送往靈實醫院治理。

2020年2月8日/病人因因糖尿病引發腎衰竭死亡。

2020年4月2日/將軍澳醫院完成調查，書面回覆家屬。