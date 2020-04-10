政Whats噏：民主派捐薪拖拖拉拉　口爽荷包立

新冠肺炎疫情嚴重打擊本港市道，令失業率創9年新高，喺呢個市況下，有高官同建制派議員都紛紛捐薪減薪，但民主派議員就遲遲未有實際行動喇，就算被人問到，都只係話：「傾向捐......探討緊」喎。講得咁保守，說好的「齊上齊落」喺邊呢？

話說疫情衝擊全球情況下，各地政府高官都紛紛宣布減薪，港府班高官原本只捐咗一個月人工，但佢哋經過「逆市加薪」被全城鬧爆後，早幾日亦終於跪底減薪一成，隨即機場管理局、旅遊發展局及市區重建局高層都宣布減薪，話要同市民共渡時艱。

一班建制派議員之前見失業率逐漸攀升，都分別捐人工成立基金，供失業人士申請，當係「幫輕吓」市民負擔咁話。咁樣計一計數，港府官員捐咗約1000萬港元，而班建制派議員都合共捐咗近310萬港元人工。講到呢度，相信大家都有個疑問：「咁民主派議員呢？」

燈燈燈櫈，結果揭盅，目前為止，民主派議員捐款數字係零。有見及此，議員楊岳橋前兩日見傳媒時，就畀人問到會唔會捐人工，楊就話同所屬政黨嘅其他議員傾向捐部分人工，但就捐返畀「黃色經濟圈」喎，至於實際捐幾多，佢就話「探討緊」。當時就有記者追問佢「點解剩係畀黃圈？」楊答「啲錢係畀咗我哋嘅薪水嚟。」

不過，同屬民主派嘅議員鄭松泰事後就喺Facebook出貼，以「復活前講兩句公道話」為題，暗寸楊自打嘴巴，因為議員係「公職人士」，若從「公帑運用」角度出發，議員嘅酬津與特首嘅薪俸都喺由公帑出糧，市民同樣有權過問喎。

話說回來，楊捐人工態度扭擰又有選擇性，未免予人感覺小器，唔知其他民主派議員係咪一樣呢？議員尹兆堅話，其政黨唔意捐一成人工，但前提都係捐畀同路人。尹仲話，呢個時勢「捐」係表示心意，叫做有「共渡時艱」呢個心就得，至於捐幾多唔係太重要喎。

不過，尹就話希望其他民主派議員一齊捐，效果會大啲。而議員梁耀忠就只係話「傾吓先，我都係跟大隊囉！」咁講法，似乎捐得好唔情願喎。其實之前班高官唔肯減薪，民主派都鬧得好口響，依家輪到民主派自已咪又係對捐人工拖拖拉拉，都唔好講話減薪喇，唔知呢啲係咪叫「口爽荷包立(講就口爽，實際孤寒撳住銀包)」呢？