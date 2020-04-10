南亞賊近半月5盜黃埔超市　越南聲請漢擸貴價食品就擒

黃埔超市再有南亞漢盜竊！昨午三時許，一名南亞漢偕同一名女子進入紅磡黃埔花園德安街一間超級市場，逕直走向凍櫃，2人悠然自若地東挑西選，繼而捧起螺頭、帶子及牛扒等總值約7千港元的貴價貨品，迅速奔出店門逃走。由於超市近期屢被南亞漢盜竊，店內職員早已提高警覺，暗中在近出口位置留意觀察，事發後立即尾隨追截。

2人逃至港鐵黃埔站大堂，南亞漢終被職員截停制服，惟其女同黨則趁機逃脫。警方隨後接報到場，經初步調查後，以涉嫌店舖盜竊拘捕該名40歲南亞漢。據悉，被捕男子為越南籍，以免遣返聲請持「行街紙」留港。案件交由九龍城警區刑事調查隊跟進，正追緝一名年約40多歲，中等身材，案發時身穿粉紅色上衣及黑色裙的女子歸案。

翻查資料，涉案超市近期屢次被南亞裔賊人光顧，今次已是18日內第5盜發生同類事件。在上月24日、27日、本月2日及4日，賊人分別偷走食米、飲品、花生油、牛奶及乳酪等貨物，各案先後有一名33歲孟加拉籍聲請漢、一名22歲尼籍聲請漢及兩名分別34及47歲印度漢被捕，但仍有部分案件未偵破。