探射燈：天台及排氣管隨時引毒入屋　政府懶補漏洞

大埔富亨邨亨泰樓早前兩個高層單位有住戶感染新冠肺炎，在糞渠天台排氣管內驗出病毒，惟政府部門遲遲未跟進。東網近日巡查與富亨邨同屬Y型的公共屋邨，發現各邨糞渠排氣管設計不一，部分設於圍牆邊，有些則置於頂樓內，似乎「各邨有各例」。此外，有醫生建議疫情期間市民應避免在天台活動，惟不少舊樓天台仍有人活動，照樣晾衫、曬太陽，更有一家大小在天台玩樂，有舊樓天台簷篷更滿布口罩，衞生情況惡劣。專家建議政府應檢視《建築物條例》要求確實執行排氣管高於天台層最少一米的規定，並巡查公屋及有確診個案大廈的喉管及天台排氣管狀況，堵截病毒傳播。

富亨邨亨泰樓屬Y4型公屋，2個高層單位有3人染病。衞生防護中心早前公布在該2個單位廁所，以及在糞渠天台排氣管開口內側均驗出病毒，初步懷疑大廈天台石屎圍牆高度有差別，以致高層天井可能較易出現「擾流效應」，氣流撞向較高圍牆再向下轉，把排氣口噴出的病毒帶入屋。

東網記者日前巡查該類Y型屋邨，其中黃大仙鳳德邨、藍田德田邨及興田邨，天台石屎圍牆無太大分別，糞渠排氣管設計亦有不同。鳳德邨的排氣管設於頂樓內，而非圍牆外邊；興田邨及德田邨的排氣管則設於圍牆邊。至於將軍澳寶林邨天台的排氣管被四面圍封，港島小西灣邨和大埔富亨邨的天台亦有高低圍牆的情況。

糞渠排氣管驗出病毒，居民於天台活動隨時有染毒危機。佐敦、深水埗及旺角舊樓密集，記者發現仍然有不少市民在大廈晾衫、曬太陽等。有居民表示，雖然擔心透過天台排氣管感染新冠肺炎，但家居狹窄，被迫在天台晾衫。在旺角一幢舊樓，記者更發現有居民帶同年幼子女在天台玩耍，無視在天台邊的糞渠排氣管。而在佐敦一幢舊樓簷篷更滿布口罩，衞生情況令人憂慮。

根據《建築物條例》規定，天台排氣管至少設置在天台層地面1米高。工程師學會高級副會長源栢樑指，法例規定的天台排氣管高度符合國際標準，惟部分建築物的天台如有人行經，排氣管有機會建高超過2米，以免污染物影響市民，「業界可以因應情況去做，加高、或者條管起嘅時候離開民居外牆，相信都有幫助，污染物消散得快啲，但幾高、幾遠都要由專家小組去研究。」他又指，亨泰樓的排氣管附近有欄杆等阻礙物，亦有機會影響污染物消散。

議員謝偉銓指，相關規例在1976年制訂，當時的人口、樓宇密度、高度及間距與現時有很大差別，促政府檢討條例，「有需要去睇番排氣管向上延伸的高度、同樓宇之間的距離，要搵專業人士研究番點改善。」他建議，政府可研究改裝排氣管，除了延伸高度外，加入消毒功能等。他又指，管理公司應定期注入消毒劑清潔，而政府相關部門應檢視公屋及其他高危樓宇的喉管及天台排氣管狀況，如部門人手不足，則可外判檢查工作。

屋宇署發言人表示，為協助防止社區疫情擴散，該署會積極跟進私人樓宇單位排水系統欠妥的舉報，若發現排水系統欠妥，該署會根據《建築物條例》採取執法行動，而該署一直與衞生防護中心保持緊密聯繫，若該中心在調查及審視出現懷疑個案，該署會提供專業意見。

房屋署發言人表示，房委會轄下公屋的天台糞渠排氣管是以當時公營房屋採用的建造標準來設計和建造。該署知悉有關公屋出現確診個案後，已主動派員勘察與確診單位共同使用同一污水渠及排氣管的公屋單位，並進行所需復修。若公屋租戶擔心渠管或裝修後的渠管會構成衞生風險，可到屋邨辦事處求助和跟進。