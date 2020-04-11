東方日報A1：當禁聚令冇到　市民逼爆離島

「禁聚令」下迎來復活節四日長假期，不少近月因停課或留家工作「焗困在家」市民，無視禁令趁機「復活」鬆一鬆。昨日是復活假期首日，長洲、西貢及大澳多個郊遊熱點均人滿之患。大澳巴士乘客逼爆、西貢車龍倒灌入坑口學校附近，長洲更充斥超過四人結隊出行的郊遊團，有人脫下口罩街頭歎美食，更有小情侶情到濃時除口罩親密互餵。市民防疫意識鬆懈，令人不禁擔心播毒風險再增。衞生防護中心警告若太多人外出，或會引發疫情第二波爆發，呼籲市民留在家中。

昨日是四日復活節長假首天，中環往長洲、往梅窩的碼頭自正午十二時開始人流眾多，每半小時一班的渡輪均有百名乘客，快船有逾百人等上船，不少乘客攜眷離島遊，亦有年輕人結伴等候登船，全部人戴上口罩，亦不時拿出搓手液清潔雙手。在碼頭邊亦看見大批家庭結伴，人數近十人，違反禁止四人以上聚集禁令。

長洲島上逼爆情況更甚。「長洲大魚蛋」、「杧果糯米糍」都是必吃街頭小食，記者昨現場所見，不少小食店大排長龍，有市民脫下口罩手持美食在街邊大快朵頤；更有小情侶直接以口互餵食物，未有保持社交距離；亦有人未知是否過於飢餓，在付款前已急不及待除下口罩，飛沫恐直接噴灑在食物上。

另外，在街上騎單車的人亦無戴口罩，疫病傳播風險大增。在長洲東灣路附近，不少人三五成群地聚集聊天，惟現場未見有衞生署職員或警方巡邏。不少居住在離島的居民也絡繹不絕地乘船出中環，目測每班船有逾百人，有離島居民表示自己特意趁公眾假期「入市區行街買吓嘢」。

羅先生和女伴張小姐昨亦到長洲遊玩。張說自己已在家工作約兩星期，「難得有假期咪出嚟曬吓太陽囉，今日天氣都幾好」。會否擔心人群聚集增加病毒傳染的風險，羅認為疫情散播主要與個人衞生有關，認為只要勤洗手、戴好口罩便可減低染病風險，又坦言「禁聚令」執行上有許多困難，主要靠市民自律，而他們亦會留意若「見到多人咪坐開啲，真係到食飯時先除口罩」。與家人入長洲的劉先生表示，由於女兒已停課多時，心情開始變差，特意與她到郊外「放鬆一下、行吓，食吓嘢」。

面對大批市民漠視疫情湧入長洲，長洲商戶悲喜交集，有商戶開心人多能促進生意，亦有商戶擔心多人增加病毒散播。在長洲碼頭附近租用兩個舖位經營餐廳的郭先生稱，昨日生意額確實比疫情之初多約三成，但若相比往年復活節的人流卻最少少逾六成，他坦言受疫情影響到長洲遊客已大跌，加上「禁聚令」及食肆限制措施影響，令生意額大跌，預料今年至少流失七成生意。

在長洲包餅店工作的楊女士指，昨日生意確實較前一段時間好，但坦言前來光顧的以本地人居多，旅客偏少，人流明顯比往年減。談及大量人湧入離島，她坦言有擔心，作為本地居民別無他選，她說：「驚，有時出街都驚！」故自己會勤戴口罩，若無特別事會盡量留家。

另一方面，不少市民希望趁假日逛超市，會選擇到尖沙咀「驚安之殿堂」日式超市購物。復活節假首日，驚安之殿堂超市人流眾多，超市出入口貼上告示，提醒客人必須戴口罩、佩戴隔離手帶人士禁止進入、保持人與人一點五米身體距離等。不過超市市民眾多，不少圍在攤位選購零食，顧客需側身而過，收銀櫃台前亦排上二十到三十人等候付款。

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