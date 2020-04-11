Dr.東：市民疫情下足不出戶　專家指在家亦要做運動

新冠肺炎疫情下，世界各地都推行禁足令，鼓勵公眾留在家中。有運動科學界人士指出，疫情嚴重衝擊本港及世界各地的公共健康，各年齡層人士都受害，如身體正在發育的兒童及少年因此缺乏運動，骨骼生長及精神健康均造成負面影響；成年人則會因活動及運動量減少，面臨肌肉流失；長者更嚴重，他們若長期足不出戶，身體機能會急速衰退，甚至會影響壽命，建議市民即使避疫在家，也盡量要做運動。

疫情持續多月，社區康樂設施亦全部關閉，浸會大學體育及運動學系副教授雷雄德表示，數以百萬計市民禁足生活愈長，對港人的公共健康愈不利。他指出，按照世界衞生組織指引，青少年每天應有不少於30分鐘的肢體活動，因為他們正在發育，適當的活動及運動量，對他們日後身體發育、骨骼發展及身體協調度十分重要。他舉例指，不少研究都指出，青少年時期的營養與運動量，會大大影響他們長大後的骨質密度，但疫症爆發後，大量學童不用上學，不運動，不外出，這個情況一定不利其肌肉及骨骼發展。

至於一般市民，運動可以減低他患上35種慢性疾病，如冠心病、糖尿病等疾病的風險，有運動科學研究更指出，一個本來有常規活動的人，若停止肌肉訓練六天，肌肉便會開始流失；心肺功能方面，若人們四星期沒有跑動或訓練，其心肺功能亦會下跌30%。疫情現已踏入第3個月，不少影響都已無可挽回。

另一個高危組群是長者，他們本就是肌肉流失嚴重的一群，近月為免染疫，不少人足不出戶，活動量遠遠低於正常，這個趨勢會影響他們的活動能力，甚至令活動力減退，情況就像臥床的病人一樣，幾天後便會出現肌肉流失，然後是肌力不足、平衡力變差，隨之而來便是容易跌倒，出現多種後遺症。

雷雄德強調，疫症現已持續多時，市民即使留在家中亦要保持鍛煉身體，無論是健康舞、或瑜伽類的運動也要盡量做，形式不拘，全都有助維持身體的活動力。

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