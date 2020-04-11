新冠病毒有3種類型　武漢常見非原始型

英國劍橋大學及德國的科學家周四（9日）發表新冠病毒的基因系譜研究報告，顯示病毒在疫情初期於各地傳播時突變成3個分支、即毒株，同時指出一個「令人意外」的現象：在被視為疫情源頭的中國湖北省武漢市，最常見的病毒並不是最原始的類型，而是經突變而成的第二種毒株。專家們警告，新冠病毒正不斷地快速變異，以適應不同人群中的免疫系統抵抗力。

研究由劍橋大學麥克唐納考古研究所專家福斯特（Peter Foster）領導，團隊分析疫情爆發初期從患者身上取得的第一批160個完整病毒基因組，利用數理網絡演算方式整理出部分病毒毒株突變後的傳播源頭。此方法常用於以DNA研究史前人類的遷徙數據，相信今次是首次應用到追蹤新冠病毒等冠狀病毒的傳播路徑，研究刊登於《國家科學院學報》（PNAS）。

團隊利用去年12月24日至今年3月4日於全球獲得的病毒基因組樣本，分析出3個有緊密關聯的突變毒株，並以A型、B型、C型為代號。專家指出，A型與蝙蝠身上的新冠病毒最接近，即是原始的人類新冠病毒基因組。A型毒株存在於武漢，但不是武漢最主要的毒株類型。專家反而在曾居住在武漢的美國人身上發現突變的A型毒株，而大部分感染此類毒株的都是來自美國及澳洲的患者。約3分之2的美國患者樣本驗出A型毒株，主要來自西岸。

在武漢，最主要出現的是B型毒株，並普遍在東亞存在，若毒株沒有進一步突變就不會擴散至區外，意味它在武漢「奠基」。至於C型毒株則主要在歐洲出現，專家在疫情早期於法國、意大利、瑞典及英國的患者身上發現這類毒株。中國內地的基因組樣本沒有C型毒株，但新加坡、香港及南韓都有發現。團隊亦追蹤到歐洲疫情重災區意大利的其中一個最早病例，是於1月27日經德國首名患者傳入，另一個早期病例則與新加坡的感染群組有關。

團隊推斷，A型毒株最接近在蝙蝠與穿山甲身上的病毒類型，被視為「爆發的根源」，而B型毒株源於A型，並由兩個突變分開；C型則源於B型。專家續指，B型毒株在東亞地區化，可能是因「始祖效應」，即當一種病毒從小及孤立的感染群體形成一種新類型時，就會出現的基因瓶頸。福斯特表示，另一個可能性是武漢的B型毒株在免疫或環境上適應了大部分東亞人口，它或需突變才能擴散至區外，並指病毒起初在東亞的突變速度似乎比其他地區慢。

福斯特強調，團隊只是分析了疫情早期的病例，目前有太多的快速病毒突變，所以難以整理出整齊的新冠病毒系譜。研究人員現時已把分析樣本擴大至1001個病毒基因組，發現首宗新冠肺炎病例及在人類間的傳播，或於去年9月中至12月初發生，惟這推測仍有待同儕審視，未正式發表。