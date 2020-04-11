補貼工資計劃最快5月中申請　羅致光指時間短難滴水不漏

羅致光指暫時不會逐一檢視每名僱員的薪酬，否則工作量增加50至100倍。

政府日前推出1375億港元第二輪防疫抗疫基金，當中史無前例花800億港元推出「保就業計劃」，包括向僱主提供為期半年的工資補貼，外界憂慮措施令僱主解僱高薪員工或65歲員工，轉為聘用低薪員工。勞工及福利局長羅致光今早(11日)在一個電台節目表示，暫時不會逐一檢視每名僱員的薪酬，否則工作量增加50至100倍，但相信此類情況很少，並預計補貼最快於5月中接受申請，6月發放。

羅表示，計劃的設計要令沒有財務或人事管理部門的中小企僱主都能簡單申請，如政府要逐一調查每名僱主有否減薪，行政工作量會增加10倍，令計劃申請時間拖延2至3個月。

他指，補貼工資措施預計最快於5月中接受申請，6月發放，措施下僱主可選定1至4月其中一個月作為計算基礎，如選擇裁員前的月份，資助額會更多，惟僱主需確保受薪人數達到裁員之前的人數，否則會有懲處。

他形容時間已做到最短，難以做到滴水不漏，只要不涉及欺騙、無傷大雅的情況是可以接受，但若要做到申請滴水不漏，可能明年初也不能推出。他承認，計劃推出後可能會產生不少勞資糾紛，但認為在現時的經營環境，勞資糾紛難以避免，現時計劃只屬初步構思階段，細節在申請前才能公布，目前仍在聽取意見。