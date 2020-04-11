簡化的士紅Van司機申每月$6000補貼　陳帆：2個月內過數

政府日前公布推出總值逾1300多億港元的第二輪防疫抗疫基金措施。運輸及房屋局局長陳帆今早(11日)在電台節目表示，第二輪措施會向的士及紅色小巴司機發放每月6000港元津貼，並會在立法會財務委員會通過撥款後，盡快接受申請，形容措施宜鬆不宜慢、救急如救火，會簡化申請程序，目標在一至兩個月內過數。

他續指，持駕駛證的士司機如能提供連續數月的租車證明，便可成為核實申請人，獲取每月6000港元補貼，為期半年；若非經常駕駛的的士司機，則可獲一次過7500港元補貼，而的士和紅色小巴車主亦會獲一次過3萬港元津貼，政府亦已有整體配套協助巴士和港鐵。

陳又形容，交通運輸行業在疫情下受的打擊最大，其中航空公司生意額下跌超過90%，機場每日出入境客量，由以往20萬人次跌至1200人次，陸路交通的生意亦下跌40%，在周末更減少50%至60%。

另外，他稱機管局向4間航空公司購買約50萬張機票，疫情過後會向全球旅客及本地居民送出，措施亦能惠及飲食和零售業等多個行業。陳又表示，港鐵車資在下半年8折，是票價優惠，不是減價，港鐵票價受可加可減機制規管，日後不能說加價就加價。

對於香港最近確診新冠肺炎個案有所下跌，陳形容是好的勢頭，但呼籲市民必須忍耐，盡量留在家中，對防疫工作相當重要。