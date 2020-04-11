政府擬公開申請工資補貼企業名單　不如實申報或列刑事

政府斥800億港元推出「保就業計劃」，包括向僱主提供工資補貼。政務司司長張建宗今日(11日)在一個電台節目表示，計劃將採取嚴厲手法，預料會公開所有資訊，包括將成功申請工資補貼的企業名單「公諸於世」，令公眾知道企業取得多少資助。他又稱，香港有活躍的媒體和工會，可與社會監察計劃是否有效；若有僱主不如實申報，不排除會收回資助金額、罰款或列為刑事罪行。

張指，僱主須將此筆補貼全數用於員工身上，不能用來交租等，申請基金的僱主亦不能裁員，如有員工被不合理地要求放無薪假，可向政府反映，政府會協助調解。

他又稱，政府希望盡快向受影響的行業人士發放津貼，故措施做到簡單、容易、清楚，政府未來數天會敲定措施細節，他會與至少11名局長出席下周五(17日)的立法會財委會特別會議，回答議員對撥款申請的疑問。

他表示，直接資助僱主支薪本來有違政府傳統的管治思維，過去從未推行，他相信補貼措施會有實際作用，第二輪防疫抗疫基金亦會有一定成效，期望市民不要過分糾纏於僱員會否減薪，或只聚焦某一措施金額是否足夠，應宏觀看待措施對整個經濟結構的作用。