醫管局前高層憂中港過早恢復通關　疫情會反覆

新冠肺炎疫情持續，醫管局前質素及安全總監區結成今早(11日)在一個電台節目表示，目前為止香港整體上防守的努力是有成績的，但聽聞內地政府正籌備在5月恢復中港兩地關口逐步開放，雖然內地疫情退卻，但未必沒有反覆，而香港的每天確診數字仍未跌回單位數，如果操之過急，或者出於政治經濟考慮放寬關口檢疫，可能會出問題。

他續指，現在抗疫快要踏入第5個月，擔心醫院前線會出現疲態，而早前有人發起錄影齊齊鼓掌為醫護打打氣，用意不錯但有點搔不着癢處。他直言疫情不會在未來一兩個月便了結，可能要想想怎樣把一些輕症和接近康復的病人從公立醫院分流出去，讓急症病房減輕負荷，讓前線醫護人員回氣，再戰下一個回合。

他又指今天的香港，信任本身就是一種十分短缺的社會資源，去年的抗爭運動不單遺下政治分裂，還留有很深的創傷，在信任和凝聚力奇缺的背景下，本地的抗疫防線至今並沒有渙散，甚至還在不斷改進，可以說是一個小小的奇迹。區亦稱，一場瘟疫把整個香港的氣氛重新「reset(重設)」了一次，這可以是香港社會正常化甚至走向復和的契機，而警察作為防疫措施其中一個重要的執法者，如果能夠深思熟慮地使用權力，是會有助社會平穩渡過疫潮。