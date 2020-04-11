健身中心僅獲10萬津貼　業界批不夠交租食飯都有問題

政府早前推出第二輪防疫抗疫基金，向每名體育總會及體育機構的註冊教練提供一筆過7500港元補助金，同時向健身中心營運者發放一筆過10萬港元津貼。健身中心業界及搏擊運動教練界今日(11日)表示，措施力度嚴重不足，亦遺漏一批運動教練，無助紓緩當下嚴峻處境。他們要求政府增加對健身中心的津貼金額，由10萬港元提升到20萬至60萬港元不等，以及擴大向註冊教練提供補助金計劃的資助範圍，設立失業援助金向被抗疫基金遺漏的失業人士發放津貼等。

RMG泰拳健體中心負責人柯尊鼎表示，健身中心津貼金額嚴重不足，不成比例，早在疫情爆發之初，健身中心的生意便開始下滑，政府更強制健身中心於3月28日至4月23日關閉，停業期長近一個月。以其泰拳中心為例，每月開支約30萬至40萬港元，他直言：「唔好話交租啦，依家連食飯都有問題！」他反問為何不需停業的零售商店、餐廳皆可獲8至20萬港元，但被迫停業的健身中心就只得10萬。他又指政府要求健身中心停業前完全沒有與業界商量。

柯續指，政府只向每名體育總會及體育機構的註冊教練提供一筆過7500港元補助金，但有不少教練於其他機構註冊，例如「國際康體專才培訓學院(IPTFA)」和「香港體適能總會」，因此無法受惠於補助金。他批評政府低估健身業界對抗疫的貢獻，認為持續做運動能夠增加身體免疫力，減低患病風險。