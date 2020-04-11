男生涉半年前誤導警員　因檢控時限被帶上庭

網民去年10月13日發起「18區開花」示威行動，有警員當日在觀塘搜查一名男生時，指他涉嫌管有可發出雷射光的裝置，他又疑訛稱其身上的手機屬他人所有。男生被控在公眾地方管有攻擊性武器和企圖誤導警務人員等四罪，案件今(11日)在東區法院提訊。被告毋須答辯，押後至6月5日於觀塘法院再訊，以待控方繼續調查和索取法律意見。

案中16歲姓梁被告，被控在公眾地方管有攻擊性武器、管有物品意圖摧毀財產、未能在規定下出示身份證明文件和企圖誤導警務人員共四罪。控罪指他於去年10月13日在觀塘道近同仁街交界，攜有一個能發出雷射光束的裝置，以及5把擬用作摧毀財產的雕刻刀。他另被控在觀塘道荷蘭宿舍外，未能在規定下，向警員麥季東出示身份證明文件，以及訛稱一部手機不屬於他，以企圖誤導麥。

控方不反對被告擔保，稱未能在規定下出示身份證明文件和企圖誤導警務人員兩罪有檢控時限，案件才於今日帶上庭，但現時仍需向證人錄取供詞和索取最終的法律意見，故申請押後，期間不反對被告擔保。裁判官最終批准被告以現金3000港元保釋，期間不可離港和需到警署報到。