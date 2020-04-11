跨境貨車司機過關難　檢測首日供港活豬少2成價貴15%

深圳市政府要求所有跨境貨車司機昨日(10日)起，須提供7天有效期的健康證明及「i深圳」健康認證碼，才獲准入境深圳，昨日逾百司機不符合要求，無法往來港深兩地運送副食品，事件隨即影響供港活豬數量，食物環境衞生署數據顯示，昨日供港內地活豬僅有1355隻，較前日(9日)減少20%，事件刺激活豬拍賣價最高增幅逾15%，港人即時要捱貴豬。

貨車司機對內地落實的防疫新政策極感無奈，港府雖聲稱會向司機提供援助，資助檢疫費用，但有關檢測結果需9至10時才公布，不少司機首日已無法過關，文錦渡管制站內地口岸範圍昨更出現長長「塞關」的車龍。有司機批評衞生署「闊佬懶理」。

跨境司機無法正常往來兩地，令本地豬價又向上升，食環署數據顯示，本月1日至9日，供港內地活豬平均每年介乎1663至1807隻之間，但昨日供港活豬卻急跌至1355隻，故昨日活豬每擔拍賣價亦急升，最高拍賣價由9日的3800港元，升至昨日的4400港元，上升15.8%；平均拍賣價則由9日的3435元，升至昨日的3911元，上升13.8%。