積壓案件佔全年18%法律界無援助　鄭若驊被批辦事不力

新冠肺炎疫情重創經濟，就連法律界亦叫苦連天，被嘲為「避政司司長」、民望長期「墊司底」的律政司司長鄭若驊今日(11日)發表網誌，以「律政司與法律界同心抗疫共度時艱」為題，聲稱為支援法律界，港府日前推出的第二輪防疫抗疫基金中，其中兩項與法律和爭議解決業界有關。惟有時事評論員認為，有關措施未能解決目前的問題，批評鄭若驊「唔做嘢」，根本未能支援業界之餘，亦未能清理積壓的案件。

該網誌中提到，自司法機構今年1月29日宣布法庭一般延期安排後，各級法院因而受影響的案件數目佔全年案件量接近18%。而第二輪防疫抗疫基金措施中，會成立法律科技基金和推出新冠病毒網上爭議解決計劃。鄭解釋，疫情現時仍然嚴峻，司法機構在探討各種的科技手段進行不同類型的聆訊，處理因延長一般延期安排而導致不少案件積壓的情況，法律界須盡快檢視如何更廣泛利用法律科技，並研究如何加強相關能力。法律科技基金是幫助法律業界人士添置相關器材及培訓人手。

法律科技基金的對象是有5名或以下執業律師/大律師的中小型企業律師事務所/大律師辦事處。每家律師事務所或大律師辦事處以實報實銷方式可獲最高5萬港元資助。香港律師會和香港大律師公會將共同管理基金的申請，目標是下月開始接受申請。

惟有關措施未有解決法律業界面對收入大減、無以為生的問題，亦未能協助加快處理積壓案件。時事評論員陳雲生批評鄭若驊「唔做嘢、做又做錯」，未有推出實際的援助予法律界人士渡過難關，亦未有一早想方法安排案件在疫情下可如常審理，致令積壓一批案件未審理，處事效率慢之餘，亦令業界無以為生。陳直言：「法律界唔似酒樓同服務性行業，唔會因為有疫情就運作唔到，疫情唔係一個藉口，如果話因為疫情而法院要關閉，咁就審唔到案，呢個理由好牽強！市民感覺亦好差！」

對於近日司法機構遙距聆訊，陳雲生認為律政司應該安排加快程序審理案件，盡快清理積壓的案件之餘，亦能助法律業界恢復工作，提升收入。至於法律界因陷入停頓多時，但仍要持續支付高昂的租金及職員工資等，財政上有一定壓力，陳建議港府可推出免息貸款，助業界渡過難關。