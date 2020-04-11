復活節多人無視禁聚令　警兩日發10張告票

復活節期間多人無視「禁聚令」外出，警方發出的罰款告票2日內激增4成！政府公布，自上月29日「禁聚令」生效起至今日(11日)凌晨，警方向在公眾地方群組聚集的市民共發出35張定額罰款告票，較對上一次、即9日公布的25張告票，大增10張。

港府由上月29日起實施「禁聚令」，限制4人以上在公眾地方聚集。政府今日凌晨(11日)公布，截至今日凌晨，衞生署、漁農自然護理署、康文署、房屋署、民政署、食環署及警方等各部門就有關群組聚集進行了22170次巡查，並發出2868次口頭勸喻，當中警方共發出35張定額罰款告票。

對於政府向餐飲業務處所實施的限制措施，各部門亦共進行37236次巡查，並發出2042次口頭勸喻。其中食環署及警方就違反有關餐飲業處所指示的涉嫌違例處所，提出11宗檢控，較對上一次（9日）公布的3次檢控，同樣大幅增加。

至於被勒令關閉的麻雀館、卡拉ok及美容院等11類表列處所，各部門共進行3049次巡查，發出36次口頭勸喻，暫時未作檢控。

此外，海關特務警察今日到九龍東區多個地點巡視及派發，包括油塘、九龍灣及藍田等地區，提醒市民及外傭勿違反禁聚令。