4月開MPF不能申領工資補貼　工會指年長僱員或被解僱

東網日前揭露政府斥資800億港元推出的保就業計劃有5大漏洞，由於僱主可以1至4月的員工月薪作基礎申領工資補貼，僱主可造手腳刻意減薪或放無薪假，盡領每名僱員每月9000港元津貼，但僱員無得益。勞工及福利局局長羅致光今(11日)表示，會收集坊間意見堵塞漏洞，不排除將4月支薪情況剔除於計算資助的標準。但有工會人士再揭2大新漏洞，指津貼無打動僱主減薪及不放無薪假，甚至解僱無強積金戶口的65歲僱員。

羅致光表示，初步打算讓僱主由1至4月中，自選1個月為計算資助標準，不排除公布申請細節時會加入更多條款，避免有人在今個月才請人或供強積金以取得資助。自僱人士則要一年內有供強積金，才可一筆過取得7500港元資助，但肯定4月才開立強積金戶口將不會獲得資助。

羅又強調，只要不涉及欺詐，一些無傷大雅的情況亦能接受，例如僱主用資助出花紅。政務司司長張建宗亦指，將採取嚴厲手法，預料會公開所有資訊，包括將成功申請工資補貼的企業名單公開。

身兼工聯會權益委員會副主任的勞工顧問委員會勞方委員鄧家彪指出，政府的做法並未能堵塞漏洞，因為政府只按公司的僱員人數計算津貼總額，未能堵塞僱主炒人或替換人手的情況，對僱員仍然無保障，引發混亂和勞資糾紛。他建議，政府按僱員實名津貼，才可將津貼用於僱員身上。

他指計劃另一大漏洞是未能遏止放無薪假情況，僱員人工仍然不獲幫補，因大機構不計劃申領補貼，仍會推行半個月無薪假，僱員只有一半人工，沒有因政府推行補貼而受惠。另一漏洞是現時有不少機構僱用65歲以上僱員，僱主可省卻供強積金的開支，但在計劃下因供強積金戶口，僱主不能領津貼，或觸發解僱年長僱員。