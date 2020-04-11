内地檢疫令下月失效　旅行社推99元上海團首團爆滿

隨着內地疫情緩和，本港的內地入境檢疫令將於5月7日結束，本港不少旅行社已摩拳擦掌，籌劃平價團刺激港人北上旅行。其中縱橫遊擬重推99元上海或北京團，首團上海杭州團將敲定下月9日出發，並經已滿人成團，約有10多人報名。

縱橫遊今日(11日)宣布，預定下月9日恢復出團外遊，首團為乘坐飛機到上海及杭州的5天團，最低團費為149港元，若使用指定信用卡優惠，團費可跌至99港元。有關價格已包機票連住宿，行程包括遊覽上蘇杭無錫、西湖遊船、世產藕園、手搖小船漫遊南潯水鄉及夜遊上海灘等。

根據網站顯示，下月9日出發的上海5天團已成團。縱橫遊常務董事袁振寧表示，該團約有10多人報名，由於價格便宜，港人報名情況踴躍，公司同時會推相同價格的北京5天團，有人報名但尚未成團。他坦言，雖然蝕住做，但希望能為香港發出正能量。

至於最終能否確認出發，袁表示需要滿足3大條件，包括視乎航空公司會否取消航班、特區政府從內地回港措施會否現延長、以及中國內地是否允許接待外地遊客。如因上述條件，最終未能出發，將會把手續費全數退還。