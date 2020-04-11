防疫鬆懈旺角人潮再現　舉家「放風」恐變放毒

新冠肺炎確診個案暫時放緩之際，香港亦迎來一連4日的復活節假期，一向是行街熱點的旺角，今午(11日)多條行人路上人頭湧湧，迫爆出行的市民和休息的外傭，令人擔心舉家「放風」的行為會令病毒傳播。有市民表示小朋友在家多時，心情轉差，希望「行吓街食吓飯」放鬆一下，亦有人認為近期疫情開始緩和，與小朋友上街時較為放心。

記者在下午約2時在旺角一帶，發現西洋菜街、彌敦道、亞皆老街、旺角道、花園街、以至旺角行人天橋上隨處可見上街市民，不少人在飲品店、小食店外排隊；化妝品店、運動用品店內亦有不少客人，與疫情爆發時大相逕庭。

施先生和其兒子今午到花園街購物，他與孩子皆戴了兩個口罩，表示與兒子出門的時候難免會擔心，因此除口罩外亦帶了消毒濕紙巾、酒精搓手液等。他又坦言有衡量過出門的風險，但始終需要購買日常用品，而且「屈喺屋企太耐都唔好啦，出嚟行吓」；談及兒子停課多時，他表示幸好有家中仍有一個女兒，兩姐弟可以一同消磨時間，心情亦較好。

梁生梁太與兩名女兒今午出門，「無咩特別嘢要買，都係出黎放吓風咁」。他又指今日人流已較往日少，笑言「離島可能仲多人啦」。兩名女兒停課多時一直留在家中，難免會「扭計」，出門後心情好轉，在外用餐後就會回家。

陪同妻女「出嚟食嘢」的蔡先生表示，人潮比預期多，但行人皆戴好口罩，故認為傳播風險不太高。女兒在家多時「成日話悶」，唯一出門的機會只有一星期一次的樂器課；自己一周亦要在家辦公2至3日，眼見疫情暫時紓緩，亦較為放心選擇於假日出門。

問及在天橋上聚集的外傭，她們表示留意到近日出行的港人有所增加，但未見有食衞局人員或警員在場巡邏，難免感到擔心，但認為只要注意個人衞生就不會令疫情爆發。