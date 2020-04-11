港確診總數破千宗　單日新增11人染疫

香港新冠肺炎確診個案突破1000大關！衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，香港今日(11日)新增11宗病例，年齡介乎19至59歲，累計數字已達1001宗，包括1宗疑似個案。新增個案中10人有外遊紀錄，2人是外地留學生，另有1人是外傭，早前跟從僱主外遊返港。唯一1宗沒有外遊的個案是第998宗，她是第976宗的女友，曾到過All Night Long酒吧。

衞生防護中心今日開始新檢疫措施，部分人士在檢疫中心隔離10天後，餘下4天可按當局需要而回家檢疫。張竹君透露，今日有37人在新措施下，最後4天的檢疫會在家居進行，衞生署會繼續進行醫學監察，但至於是否能斷定現時新冠肺炎爆發情況緩和，張表示會一路繼續觀察，若市民沒有抗體，社區一鬆懈便會爆發，因此一直控制輸入及本地個案，減低嚴重及死亡個案。

她認為，本地個案傳染率高於輸入個案，因為現時海外個案抵港後會先進行檢測，然後進行家居檢疫，沒有傳染的機會。早前由科學委員會制定「10+4」期限，因應潛伏期一般為7至10日，相信特別多於14日的病人只佔百分之一。

張又指，目前難以判斷病毒有否在社區大爆發，基本上建議大家不要出外吃飯，亦不建議外遊，希望個案愈來愈少，要保持社交距離。她又指今日確診者中2人曾到日本，但兩宗個案沒有關連，估計日本當地有爆發情況。

醫管局總行政經理何婉霞表示，今日再多27人出院，昨日則接收了55宗懷疑個案。至於目前留醫的確診個案中有14人危殆，10人嚴重。其中情況危殆的46歲男警長由於呼吸情況不理想，要用呼吸機，至於背後原因仍需不斷臨床觀察。

何婉霞又表示，新冠病毒主要攻擊肺部，有些病人接受供氧後仍情況欠佳，因此需要插喉及用呼吸機。透過數據顯示，目前30名本港確診病人接受藥物瑞德西韋治療，沒有嚴重副作用，會繼續監察用藥成效，有數名用此藥的病人出院，而30名使用此藥的病人均出現退燒。她解釋，最近相關藥物在全球擴大測試數目，臨床上仍要透過數據觀察，要有相當大的數字才能看出成效，不能單憑30名病人的試驗便推斷成效。

至於公立醫院削減非緊急服務，何指現時疫情會是持久戰，會在可行情況下重開服務，明白不能無止境地暫停，但要恢復多少服務要看人手、保護衣物等因素，目前正進行分析研究。