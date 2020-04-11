陳淑莊涉違禁聚令　團體收8萬聯署促辭議員職務

身為大律師的公民黨議員陳淑莊早前涉嫌在「禁聚令」期間，在深水埗一間酒吧與40人聚會，違反不得多於4人聚會的規定。《要求陳淑莊下台大聯盟》今日（11日）在大圍發起聯署活動，聯盟召集人之一的李梓敬表示，聯署自昨日（10日）在網上啟動，截至今午約2時，已有8萬人參與聯署，反映市民對陳淑莊的行為相當不滿。

聯盟提出五大訴求，包括公開當晚酒吧閉路電視片段；公開當日出席人士名單並進行14日隔離；要求陳淑莊和當晚在席的香港中小企食店聯盟召集人林瑞華公開道歉；要求有關人士主動自首；及要求陳引咎辭職。

李梓敬表示，原本的聯署目標是收集約5萬至10萬個市民簽名，但昨日已在網上收集到約8萬個聯署，相信聯署人數將繼續攀升。李稱，從聯署的反應可見，市民對陳淑莊的行為相當不滿，陳應盡早下台。

陳淑莊連日來死撐指自己是以議員身份去開會，而抵達涉事處所時已「半落閘」，亦清楚貼上「Private（私人）」的字樣。