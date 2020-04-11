示威疫情夾擊職位空缺減半　大學畢業生求職難

受反修例風波及新冠肺炎夾擊，應屆大學生的求職環境難上加難。據大學聯校就業資料統計庫（JIJIS）數據顯示，去年全年的全職空缺約8萬個，較前年約8.7萬個減少約8.8%。今年3月僅有3748個空缺，較去年同月的7432個少約一半。有人力資源顧問指目前市況「衰過沙士」，企業聘請大學畢業生的機會大減，直言：「有經驗的僱員都搵唔到工，何況冇經驗的大學畢業生呢？」

安俊人力資源顧問董事總經理周綺萍形容，大學畢業生的求職情況嚴峻。她指不少企業受到去年連串社會活動及今年疫情的影響，或面臨備用金短缺問題，故大多在招聘上「放慢腳步」或放棄請人，改將資源投放於鞏固業務之上。她又指，大學畢業生求職雖困難，但不需太悲觀，提醒他們要時刻留意疫情下的市場變動，從而調整搵工策略，適時抓緊就職機會，並說︰「搵唔到工就算義工都做住先，可將經驗寫入履歷，令就業前的空窗期不會太長。」

中大商學院應屆畢業生郭同學表示，疫情下求職機會大減，直言︰「好多公司唔請人，少咗好多出路。」他曾試過面試時去到最後一輪才獲告知取消，對此灰心之餘亦擔心難覓工作。他建議政府考慮資助受影響的畢業生趁機進修，例如攻讀碩士學位等，讓他們可以增值自己，保持狀態。