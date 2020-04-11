情侶葵涌廣場開餐癡纏　懶理防疫戀愛大過天

新冠肺炎疫情肆虐，不少市民似乎難耐居家防疫，趁今日(11日)是復活節長假的第2日到商場逛街。東網記者於葵涌廣場發現市民似乎未因疫情而影響心情，於空間狹窄的商場閒逛，雖然未見有4人以上的群組行街聚集，但有不少市民到商場位於3樓的美食街開餐，有情侶除下口罩互相餵食之餘，又不時耳鬢廝磨，口水與醬汁齊飛，恐提高染疫風險。

現場所見，商場的座椅一如以往坐滿人堆，有座椅更坐足5至6人，現場市民雖大多有戴上口罩，但仍有人「冇遮冇掩」，情侶除下口罩貼身擁抱，更有夾公仔店懷疑違規，打開大門任人入場，店內的兌幣機和夾公仔機未見「熄機」，幸而暫未見有人入場遊玩。

與男友人外出「食嘢」的中學生黃小姐指，因應禁聚令和疫情已長時間留在家中，對生活造成影響，她希望政府盡快封關，待疫情減退後可取消禁聚令，讓生活回復正常。疫情期間她大多留家網上學習，至周末才會外出，又減少與朋友出街，「都唔知佢哋去過邊，擔心他們曾中招」。她又指用餐後會盡快戴回口罩。

主婦黃太難忍家中悶氣，決定與女兒出來「抖吓氣、行個圈」，大呻疫情下已留在家中「好耐、好耐」。她表示，疫情前每日都會外出買餸，現在3日才買一次，每次都會購買足3日食用的餸菜。她表示，外出時會做妥洗手等防疫措施，並時刻戴上口罩，今日外出約2個小時便會回家。她認為商場人數比以往少，很多商戶都沒有營業，「之前密密麻麻，依家得食嘢呢度多人」。