家居隔離惹播毒危機　維修員外賣仔隨時中招

新冠肺炎疫情持續不退，政府由2月8日起要求所有由內地入境人士接受強制檢疫14日，至3月19日再將措施擴至所有外國抵港人士，截至本月8日，衞生署共發出14.3萬張檢疫令，當中起過一半人要接受家居隔離，遍布全港多幢大廈。今日(11日)開始，受檢疫人士入住檢疫中心10天後，餘下4天可返回家居繼續接受檢疫；惟家居隔離或引起播毒危機，例如維修員上門維修及送外賣人士送餐，或會因此受感染。

衞生防護中心宣布因疫情發展迅速，密切接觸者數目維持較高水平，檢疫設施需求預期有增無減，故今起受檢疫人士只需入住檢疫中心10天後，餘下日子返回家居隔離，有關人士離開檢疫中心前要佩戴電子手環，以確保他們遵守家居檢疫的要求。

不過，此措施或會引起播毒風險，消息指，有電訊公司維修員收「柯打」上門維修，惟入屋工作後，見到住戶有人戴有手帶，始知進入了受檢疫人士的寓所。消息一出人心惶惶，有業界人士批評有關受檢疫人士行為自私，未有顧及他人健康，他希望政府能向部分機構和電訊公司提供家居檢疫人士地址，以免維修人士誤踩入「隔離屋」。

此外，「外賣仔」、包裹派送員及維修員等均需冒此風險，有法律界人士稱根據《預防及控制疾病規例》列明，「任何人不得使他人蒙受感染的危險」，即不論在任何任何公共運輸工具、公眾地方、娛樂場所，甚至藉從事任何行業、業務或職業，而令其他人蒙受感染的危險，即屬犯罪。一經定罪，可被罰款5000元和監禁6個月。